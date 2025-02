Il giudizio di Paolo Ziliani dopo la prestazione di Theo Hernandez contro il Feyenoord è comprensibilmente duro. Il giocatore rossonero si è fatto infatti espellere per una simulazione assurda, lasciando i compagni in 10. Risultato della partita? Pareggio degli olandesi e Milan eliminato dalla Champions League. A proposito di Theo Hernandez Ziliani ricorda una famosa frase pronunciata da Zlatan Ibrahimovic : un giocatore "al quale, secondo la visione che Ibra ha del calcio, non devi dire nulla, men che meno insegnare nulla, perché “come glielo spieghi a uno dei più forti al mondo come giocare? Come deve giocare è lui che te lo spiega”. E della simulazione Ziliani aggiunge che si tratta della "specialità di casa-Hernandez".

Il commento di Ziliani

"Solo un demente in piena bonaccia avrebbe potuto innescare la miccia che mutava il clima in burrasca: non era certo interesse del Milan, ma Theo Hernandez - che del Milan è stato capitano ed è uno dei giocatori storici, uno dei più esperti - l’ha fatto. E siccome quest’anno il francese ha fatto più danni della grandine dando vita a una stagione che più disastrosa in fatto di danni procurati alla squadra non avrebbe potuto essere, sarebbe stato il caso - nell’intervallo - che Conceiçao lo mandasse sotto la doccia a raffreddare i bollori onde evitare guai peggiori. E però, il comandante in capo Ibrahimovic alla vigilia era stato chiaro: come devono giocare Leao e Theo sono loro che te lo spiegano, non puoi dirglielo tu. Loro sono i più forti al mondo, non proviamoci nemmeno. Infatti Fonseca ci aveva provato e oggi allena l’Olimpique Lione. Conceiçao dev’essersi detto: messaggio ricevuto. E così, quando Theo Hernandez è sbucato per la seconda volta dal tunnel degli spogliatoi, è apparso chiaro a tutti che la fine del Milan era segnata", ha concluso il giornalista sportivo nella sua riflessione.