A proposito della vittoria dell'Inter contro il Bayern Monaco, Paolo Ziliani ha evidenziato l'enorme qualità nerazzurra dimostrata in questa Champions League: "In 11 partite ha subìto la miseria di 3 gol a dimostrazione di una compattezza e di un saper essere squadra che pochi hanno oggi in Europa (Real Madrid compreso che solo ieri a Londra ne ha presi 3)".