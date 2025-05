Paolo Ziliani dedica un lungo articolo di elogio all'Inter di Simone Inzaghi dopo l'impresa di ieri sera contro il Barca. Una partita che è già entrata nella storia e che meriterebbe una targa a San Siro. Uno spot per il calcio totale, con gol da una parte e dall'altra. La gioia più enorme per una delle due squadre, lo sconforto più buio per l'altra. Scrive il giornalista sportivo: "L’Inter ce l’ha fatta. E naturalmente il merito è di tutti e 17 i giocatori andati in campo ieri compreso il 33enne De Vrij (mica male questi vecchietti nerazzurri) che chiamato al minuto 108 a prendere il posto dello stremato Dumfries è riuscito nell’impresa di effettuare un intervento miracoloso, salva 4-3, a due passi dalla porta a una manciata di secondi dalla fine. Ma poichè nei titoli dei giornali finiscono di solito i soliti noti, da Lautaro a Barella, da Calhanoglu a Thuram, approfitto dell’occasione per cantare qui, in particolare, le lodi di chi non sempre ha il piacere di avere puntate su di sè le luci dei riflettori: e parlo del portiere chiamato Provvidenza Yann Sommer (di cui ho già detto, quindi non mi dilungo oltre); parlo di nonno Acerbi che ha messo la firma sul miracolo al minuto 93, quello che ha permesso a Lazzaro - già nella tomba - di resuscitare; parlo di Denzel Dumfries che dopo aver pareggiato da solo la sfida dell’andata (3-3 con 2 suoi gol e un assist) ha messo subito in discesa il match di ritorno con l’invito a nozze recapitato, in coppia con Dimarco, sui piedi di Lautaro; parlo di Davide Frattesi, che sarà anche un centrocampista incompleto, ma di sicuro non è l’istinto del killer - quello dei grandi attaccanti - a fargli difetto; e sarei tentato di aggiungere anche Mehdi Taremi, che nei 60 minuti abbondanti giocati ieri al posto di Lautaro ha dimostrato di essere giocatore vero, di classe e intelligenza veri".