La Fiorentina soffre ma elimina il Celje: è in semifinale di Conference col Betis

La Fiorentina rischia grosso ma riesce ad eliminare il Celje e ad approdare in semifinale di Conference League.

Dopo la vittoria per 3-2 in Slovenia all'andata, la squadra di Palladino pareggia 2-2. Il gol di Mandragora al 37' sembra mettere il match in discesa ma gli ospiti prima pareggiano con Matko al 54' e poi trovano l'inaspettato vantaggio al 65' con Nemanic sugli sviluppi di corner.