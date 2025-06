Giovanni Capuano ha commentato così: "Il Rose Bowl pieno per Psg-AtleticoMadrid è un discreto argomento che smentisce quelli che “il Mondiale per Club non andrà nessuno a vederlo”.

Gli ha risposto Paolo Ziliani: "Diciamo che basterebbe leggere qualche giornale americano come The Athletic - ma come tutti peraltro - che ha raccontato e racconta come Infantino, disperato per aver venduto un decimo dei biglietti, li abbia fatti mettere in vendita nelle ultime settimane a prezzi ridotti anche di 5-6 volte con tanto di impegno a rimborsare chi li aveva acquistati a prezzo pieno per risparmiarsi queste cazzate. Chiunque riempirebbe uno stadio aprendo i cancelli e facendo entrare chi vuole. Detto questo, PSG-Atletico Madrid è una partita che sarebbe di cartello anche in amichevole in ogni parte del mondo; nelle altre, anche con biglietti a 20 dollari, grande fatica a riempire ogni stadio.