Un ottavo di finale lunghissimo al Mondiale per Club . La gara tra Benfica e Chelsea è stata sospesa a 4 minuti dalla fine per un'allerta meteo e si è ripreso a giocare dopo due ore. Ma non c'è stata nessun tipo di precipitazione sul Bank of American Stadium di Charlotte. Alla fine ai supplementari, dopo una gara durata quasi cinque ore, ha vinto la squadra inglese per 4 a 1. Decisivi i gol nei supplementari di Christopher Nkunku, Pedro Neto e Kiernan Dewsbury-Hall.

Il Chelsea vinceva uno a zero a pochi minuti dalla fine quando la partita è stata sospesa e dopo due ore, quando è ripresa, nel recupero il Benfica, che era rimasto in dieci per la doppia ammonizione di Prestaianni, aveva trovato il gol dell'uno a uno su rigore per un colpo di mano in area: il penalty è stato segnato da Angel Di Maria. Uno a uno al triplice fischio e supplementari da giocare. È stato Nkunku a riportare in vantaggio il Chelsea, calciando da distanza ravvicinata dopo che il rasoterra di Moises Caicedo aveva insaccato alle spalle del portiere del Benfica Antoliy Trubin. Con l'avanzare della partita, il Benfica si è mostrato sempre più vulnerabile in contropiede e il Chelsea si è lanciato in avanti. Neto ha portato il risultato sul 3-1 con una conclusione snervante dopo essersi lanciato in porta al 114° minuto, e tre minuti dopo il Dewsbury-Hall ha completato la travolgente goleada che ha portato il Chelsea ai quarti di finale.