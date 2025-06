Il Monterrey è una squadra messicana con sede nell’omonima città, qualificata al Mondiale grazie alla vittoria della CONCACAF Champions Cup nel 2021. Nella loro storia i Rayados hanno vinto cinque campionati messicani e 5 Champions Cup: queste ultime sono arrivate tutte tra il 2011 e il 2021 e hanno permesso al Monterrey di disputare il vecchio Mondiale per Club in cinque diverse occasioni.

Il Torneo Clausura 2025 (gennaio-maggio 2025) ha visto il percorso del Monterrey interrompersi già ai quarti di finale: la squadra messicana, classificatasi settima in regular season, è stata costretta a passare dai play-in, turno nel quale i Rayados sono stati sconfitti dal Pachuca. Il Monterrey ha dunque affrontato ed eliminato nel primo turno i Pumas, per poi essere definitivamente sconfitto dal Toluca (poi vincitore del torneo) nei quarti.

Anche il percorso nella CONCACAF Champions Cup 2025 si è interrotto nelle prime fasi del torneo: il Monterrey ha sconfitto nettamente i canadesi del Forge nel primo turno, ma i messicani sono stati eliminati agli ottavi della competizione dai Vancouver Whitecaps a causa della regola dei gol in trasferta (1-1 in Canada, 2-2 a Monterrey).

L'allenatore del Monterrey è lo spagnolo Domènec Torrent, appena arrivato sulla panchina dei Rayados in sostituzione dell'ex difensore argentino Martin Demichelis. Tra il 2007 e il 2018 il tecnico ha fatto parte dello staff di Pep Guardiola, lavorando come collaboratore con Barcellona B, Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City. Come capo allenatore Torrent ha guidato il New York City, il Flamengo e il Galatasaray prima di arrivare in Messico, all'Atletico San Luis, con cui ha vissuto l'intera stagione 2024/25. La partita di Los Angeles contro l'Inter sarà il suo esordio ufficiale come allenatore del Monterrey.