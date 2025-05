Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha dichiarato che “ci sono discussioni in corso” su un trasferimento che potrebbe vedere Cristiano Ronaldo giocare al Mondiale per Club di giugno. L’Al Nassr, la squadra di Ronaldo, non...

Daniele Mari Direttore 24 maggio - 13:46

Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha dichiarato che "ci sono discussioni in corso" su un trasferimento che potrebbe vedere Cristiano Ronaldo giocare al Mondiale per Club di giugno. L'Al Nassr, la squadra di Ronaldo, non si è qualificata per il torneo allargato, che per la prima volta vedrà la partecipazione di 32 club, ma Infantino sembra aver parlato della possibilità di un trasferimento per il quarantenne attaccante portoghese, giusto in tempo per la sua partecipazione al nuovo evento dell'organo di governo mondiale.