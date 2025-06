La paura di ieri è leggermente diminuita. Cristian Chivu ha perso solo per un giorno Pio Esposito. Arriva il recupero lampo?

Proprio nel suo 20esimo compleanno, il talentino sulla bocca di tutti si è fermato per un piccolo fastidio muscolare e non ha potuto allenarsi con gli altri: gli esami strumentali hanno escluso lesioni e l'obiettivo è portarlo in panchina per gli ottavi contro il Fluminense. Contro i brasiliani la coppia d'attacco dovrebbe essere quella titolare, con Thuram e Lautaro.

La partita con i brasiliani a rischio per i fulmini — Dopo il caso Benfica-Chelsea, con la partita durata più di 4 ore complessivamente, ora al Mondiale per Club c'è grande preoccupazione per Inter-Fluminense. A Charlotte i fulmini sono una cosa serissima, maneggiata con molta cura dalle autorità e dai cittadini, senza la minima possibilità di deroga. In generale, le temperature alte fino a 35° hanno portato le autorità del North Carolina a suggerire alla popolazione dello stato di uscire il meno possibile nelle ore più calde. Cioè dalla 12 alle 16 circa, proprio il momento in cui inizierà la partita dei nerazzurri incastrata nel calendario Fifa mesi e mesi fa.

Il regolamento non ammette deroghe "Nel Bank of America Stadium, l’impianto di casa dell’Fc Charlotte in Mls e dei Caroline Panthers, formazione di Nfl, che ospita le partite del Mondiale per club, è in vigore uno stretto regolamento. Nel dettaglio, se vengono rilevati fulmini entro un raggio di 12,7 km dallo stadio, si segue il cosiddetto “Seek Cover Protocol”, ovvero l’obbligo di sospensione dell’evento e la ricerca di una copertura adeguata per la gente all’interno.