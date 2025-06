«Nata una stella? Sì. Ma diciamo che bisogna stare calmi perché in Italia subito pompiamo un giocatore giovane più di quanto si dovrebbe, ma ha talento. Mi piace tantissimo». Così, dagli studi di Mediaset, Andrea Ranocchia ha parlato di Pio Esposito dopo la prestazione messa in campo contro il River Plate nella gara dei Mondiali per Club che è valsa il passaggio agli ottavi di finale del torneo che si sta giocando negli States.

L'ex difensore nerazzurro ha parlato dell'attaccante di Chivu come di un giocatore che somiglia a qualcuno in particolare: «Nel panorama italiano non abbiamo più questa tipologia di attaccante. Ci rivedo Luca Toni, è venuto incontro tante volte, ha pulito ogni pallone, non ha sbagliato un appoggio, ha capito sempre qual era la giocata da fare, entusiasmo, pressing, gol. È un giocatore che l'Inter deve tenerselo stretto, coccolarlo e farlo crescerlo dandogli anche il suo tempo».