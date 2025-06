L'ex attaccante ha detto la sua sul giovane nerazzurro che ha segnato al Mondiale per Club nella gara contro il River, esordio per lui dal primo minuto

L'ex attaccante della Juve Fabrizio Ravanelli, ospite negli studi di Mediaset per commentare le gare del Mondiale per Club, ha detto la sua su Francesco Pio Esposito , l'attaccante che all'esordio dal primo minuto con la maglia dell'Inter, ha segnato contro il River Plate.

«Qualità di Esposito intraviste? Lui è già da Inter, ne sono sicuro. Per me sarebbe l'errore più grande darlo in prestito. Questo ragazzo deve restare al fianco di Lautaro e Thuram, crescere con loro, con questi campioni e può crescere tanto. Non facciamo l'errore di dire che ha bisogno di fare esperienza, questo è un giocatore bravo e deve giocare quando sta bene. Perché sa pulire bene la palla, è un calciatore completo, ha forza fisica, qualità e con lo Spezia ha fatto gol bellissimi, uno che somiglia a quello fatto col River», ha detto l'ex giocatore a proposito dell'attaccante nerazzurro.