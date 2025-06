Mondiale per Club, Flamengo-Chelsea 3-1 e Benfica-Auckland 6-0

Colpo a sorpresa del Flamengo che batte il Chelsea 3-1 in rimonta e vola a punteggio pieno a 6 punti nel gruppo D del Mondiale per Club

Colpo a sorpresa del Flamengo che batte il Chelsea 3-1 in rimonta e vola a punteggio pieno a 6 punti nel gruppo D del Mondiale per Club. Il Chelsea era passato in vantaggio al 13' con Pedro Neto ma nella ripresa la squadra brasiliana pareggia i conti al 62' con Bruno Henrique e ribalta il punteggio 3' più tardi con l'ex Juve Danilo sugli sviluppi di una palla inattiva.