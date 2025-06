L'innovativa Coppa del Mondo per Club deve ancora iniziare, ma la Fifa pensa già ad un possibile aumento del numero di squadre partecipanti per l'edizione del 2029.

Secondo il Guardian, qualora il torneo in programma quest'estate riscuotesse successo, l'organismo che governa il calcio mondiale avvierà delle consultazioni per valutare un format a quarantotto squadre, sedici in più rispetto alle società in gara dal 14 giugno.

"Per il futuro siamo molto aperti a valutare format e altre opzioni, che discuteremo con i club e le confederazioni. Credo fermamente nel futuro di questa competizione", aveva dichiarato la scorsa settimana il segretario generale della Fifa, Mattias Grafström in un'intervista rilasciata a The Athletic. Inter e Juventus sono le due italiane in gara in questa prima edizione col format a 32 squadre.