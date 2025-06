Il calendario dell’Inter al Mondiale per Club: date e orari dei nerazzurri

Nerazzurri in campo il 17, 21 e 25 giugno: il primo match contro il Monterrey, poi a Seattle contro Urawa Red Diamonds e River Plate

Alessandro De Felice Redattore 6 giugno 2025 (modifica il 6 giugno 2025 | 20:46)

Il sorteggio del FIFA Club World Cup tenutosi a Miami ha abbinato l'Inter con River Plate, Monterrey e Urawa Red Diamonds, nel Gruppo E della nuova competizione per club che si svolgerà negli Stati Uniti.

La squadra di Simone Inzaghi debutterà martedì 17 giugno alle ore 18:00 (orario locale, in Italia saranno le 03:00 del 18 giugno) al Rose Bowl Stadium di Los Angeles contro i messicani del Monterrey.

Il 21 giugno l'Inter scenderà in campo per la seconda giornata del Gruppo E al Lumen Field di Seattle con gli Urawa Red Diamonds alle 12:00 ora locale, quando in Italia saranno le 21:00.

Il girone si chiuderà sempre al Lumen Field di Seattle con la sfida tra Inter e River Plate: il match è in programma il 25 giugno alle 18:00 ora locale, quando in Italia saranno le 03:00 del 26 giugno.

FIFA CLUB WORLD CUP: IL CALENDARIO DELL'INTER

GRUPPO E

Martedì 17 giugno 2025

River Plate-Urawa Red Diamonds | Lumen Field (Seattle) - 12:00 (local time)

Monterrey-Inter | Rose Bowl Stadium (Los Angeles) - 18:00 (local time)

Sabato 21 giugno 2025

Inter-Urawa Red Diamonds | Lumen Field (Seattle) - 12:00 (local time)

River Plate-Monterrey | Rose Bowl Stadium (Los Angeles) - 18:00 (local time)

Mercoledì 25 giugno 2025

Urawa Red Diamonds-Monterrey | Rose Bowl Stadium (Los Angeles) - 18:00 (local time)

Inter-River Plate | Lumen Field (Seattle) - 18:00 (local time)

IL PERCORSO E GLI INCROCI

L'Inter è inserita nel Gruppo E, abbinato al Gruppo F (Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD e Mamelodi Sundowns) per quanto riguarda gli incroci agli ottavi di finale.

La prima classificata del Gruppo E (1E) scenderà in campo negli ottavi di finale il 30 giugno al Bank of America Stadium di Charlotte contro la seconda classificata del Gruppo F (2F) [partita 53].

La seconda classificata del Gruppo E (2E) scenderà in campo negli ottavi di finale l'1 luglio al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta l'1 luglio contro la prima classificata del Gruppo F (1F) [partita 56].

Ai quarti di finale la vincente della partita 53 incrocerà a Orlando (Inter&Co Stadium, 4 luglio ore 15:00) la vincente della partita 54 (prima del Gruppo G vs seconda del Gruppo H); la vincente della partita 56 invece è attesa ai quarti a New York (New Jersey, MetLife Stadium, 5 luglio ore 16:00) dalla vincente della partita 55 (1H vs 2G).

Le semifinali e la finale si disputeranno al MetLife Stadium.

I GIRONI DEL MONDIALE PER CLUB

GRUPPO A

Palmeiras, FC Porto, Al Ahly FC, Inter Miami CF

GRUPPO B

Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Botafogo, Seattle Sounders FC

GRUPPO C

FC Bayern München, Auckland City FC, CA Boca Juniors, SL Benfica

GRUPPO D

CR Flamengo, Espérance Sportive de Tunisie, Chelsea FC, Los Angeles FC

GRUPPO E

River Plate, Urawa Red Diamonds, CF Monterrey, INTER

GRUPPO F

Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD, Mamelodi Sundowns FC

GRUPPO G

Manchester City, Wydad AC, Al Ain FC, Juventus FC

GRUPPO H

Real Madrid, Al Hilal, CF Pachuca, FC Salzburg

LOS ANGELES

La prima partita dell'Inter al Mondiale per Club sarà quella contro la squadra messicana del Monterrey, il 17 giugno 2025 alle 18 ora di Los Angeles, quando in Italia saranno le 03:00 del mattino del 18 giugno.

Si giocherà al Rose Bowl Stadium Stadium di Pasadena, l'iconico impianto dalla capienza di oltre 92mila spettatori che ospitò, nel 1994, la finale dei Mondiali di calcio tra Italia e Brasile, con la vittoria dei verdeoro ai calci di rigore.

Non sarà la prima volta dell'Inter in campo a Los Angeles, e soprattutto non sarà la prima volta al Rose Bowl Stadium.

Nell'estate del 2009 l'Inter, in tournée negli Stati Uniti, affrontò il 17 luglio l'UCLA Bruins (squadra dell'Università della California) nel campus universitario: finì 2-2 (gol di Materazzi e Stankovic).

Il 22 luglio la partita amichevole a Pasadena contro il Chelsea: 0-2 con le reti di Drogba e Lampard su rigore)

SEATTLE

Sarà invece una prima volta per l'Inter a Seattle, dove al Lumen Field la squadra di Inzaghi affronterà Urawa Red Diamonds e River Plate.

Il Lumen Field è un impianto da 70mila spettatori che ospita la squadra dei Seattle Seahawks della NFL e i Seattle Sounders FC della Major League Soccer.

(Fonte: Inter.it)