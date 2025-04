Intervenuto in apertura al 49º Congresso UEFA, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha parlato anche del prossimo Mondiale per Club

"Un altro aspetto significativo di questo torneo è l’impatto economico. Oltre all’importante montepremi per i club partecipanti, il 20% dei ricavi andrà ai club non partecipanti. In molte parti del mondo, una percentuale simile è inaudita. Questo contribuirà in modo significativo alla crescita del calcio a livello globale. Inoltre, poiché il calcio è per tutti, la Coppa del Mondo per Club FIFA sarà trasmessa gratuitamente su DAZN. Questo garantirà che i tifosi di ogni angolo del mondo possano guardare il miglior calcio del pianeta".