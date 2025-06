Inter, giugno fitto: il ritrovo ad Appiano per il Mondiale per club il 9 giugno

La stagione appena finita, è già cominciata. Perché effettivamente quella dell'Inter non è finita con la maledetta finale di Champions a Monaco. Ma continua con la Coppa del Mondo per club che si giocherà dal 15 giugno al 13 luglio negli States. Se si considera che molti dei giocatori nerazzurri sono già al lavoro con le loro Nazionali (Acerbi ha detto no a Spalletti) allora è facile capire che ci sarà poco spazio per riposo e riflessioni.