Gli orari dei due appuntamenti che caratterizzeranno la vigilia dell'ottavo di finale del Mondiale per club per i nerazzurri

Un altro turno del Mondiale per club è ormai alle porte per l'Inter. I nerazzurri affronteranno lunedì sera il Fluminense nel match valido per gli ottavi di finale, dopo aver vinto il girone E con River Plate, Monterrey e Urawa Red Diamonds. Domani, dunque, sarà già un'altra giornata di vigilia in quel di Charlotte, nuova tappa del tour de force della squadra di Chivu. La squadra si allenerà alle 11 locali, che corrispondono alle 17 italiane.