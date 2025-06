Le formazioni ufficiali di Inter-Fluminense, match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club

Alle 21 orario italiano l'Inter sfiderà il Fluminense: in palio c'è un pass per i quarti di finale del Mondiale per Club contro la vincente di Manchester City-Al Hilal.

Sono arrivate le formazioni ufficiali dell'incontro. Chivu punta su Thuram in attacco al fianco di Lautaro Martinez, tenuto conto anche del fatto che Pio Esposito non è a disposizione. A centrocampo spazio ad Asllani in cabina di regia, Barella e Mkhitaryan mezzali con Dimarco e Dumfries sulle fasce. In difesa spazio a De Vrij e non Acerbi, con Bastoni e Darmian braccetti e Sommer tra i pali.