Per noi è motivo di grandissimo orgoglio poter partecipare a questa competizione, sarà motivo di grande soddisfazione per i nostri tifosi. Abbiamo forti motivazioni, vogliamo ben figurare. Come ci si prepara al mondiale? E' un appuntamento importante, come tale deve essere vissuto. E' abbastanza particolare, perché viene tra una stagione che sta per finire e un'altra che sta per iniziare. Ci troveremo per la prima volta a gestire questo tipo di impegno. Oggi non abbiamo ancora vinto niente, siamo protagonisti su più fronti e tutti produciamo uno sforzo di alto livello.