"Il Monterrey, come poi tutti gli avversari che non siano europei, è in piena stagione (17 partite di campionato), col serbatoio ben lontano dalla riserva. Però è settimo in classifica, perciò tanto forte non sembra essere. Chissà cosa ha preparato Chivu, chissà le relazioni. C’è Sergio Ramos, lo sanno tutti, ma ha 39 anni e non dovrebbe fare paura a nessuno. Ci sono anche Ocampos (avessi detto, anche se già Genoa e Milan), Hector Moreno (ex Roma, 37 anni) e Carlos Salcedo (18 partite nella Fiorentina 2016-17)".