I nerazzurri, infatti, sorridono dopo il pareggio 0-0 tra River Plate e Monterrey. Partiamo dalle certezze, in vista dell'ultimo turno: l'Inter passa matematicamente se batte il River Plate e passa anche perdendo se il Monterrey non vince contro i giapponesi. Questo è chiaro.

Andiamo a vedere cosa succederebbe in caso di vittoria dei messicani e di pareggio dell'Inter con il River Plate. L'Inter passa il turno anche con qualsiasi pareggio. Quindi due risultati su tre per la squadra di Chivu contro gli argentini. Vediamo le combinazioni:

Se il Monterrey vince e l'Inter pareggia: River, Inter e Monterrey finiscono tutte a quota 5 punti. A quel punto entrano in gioco i criteri Fifa, che in ogni caso premiano l’Inter. Il primo criterio è la classifica avulsa tra le tre squadre: squadre alla pari, tutte a quota 2. Secondo criterio: la differenza reti negli scontri diretti: zero per tutti. Terzo criterio: il numero di gol segnati negli scontri diretti. Al momento la classifica è: Inter 1 gol segnato, Monterrey 1 gol segnato, River Plate 0 gol segnati.