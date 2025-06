Inter-River Plate è la gara valida per la terza giornata del Girone E del Mondiale per Club FIFA 2025: ecco dove vederla

Inter-River Plate, gara valida per la terza giornata del Girone E del Mondiale per Club FIFA 2025, verrà trasmessa in diretta da DAZN. Il match è in programma al Lumen Field di Seattle mercoledì 25 giugno alle ore 18:00 (ora locale, le 03:00 di giovedì 26 giugno in Italia).