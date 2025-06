Inter, sette diffidati contro il Fluminense: chi rischia la squalifica ai quarti

Chivu dovrà fare a meno di Pavard, Calhanoglu, Bisseck e Zielinski, tutti rientrati in Italia per infortunio. Recuperati Thuram e Frattesi, con Thuram in lizza per una maglia da titolare al posto dell’infortunato Pio Esposito. Nessuna preoccupazione per Darmian, uscito acciaccato contro il River. In difesa confermati Acerbi e Bastoni, De Vrij potrebbe sostituire Darmian. A centrocampo Asllani con Barella e Mkhitaryan, Dumfries sulla destra e ballottaggio Dimarco-Carlos Augusto a sinistra.