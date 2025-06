Cristian Panucci, su Canale 5, dopo la vittoria per due a uno dell'Inter contro gli Urawa Diamonds ha analizzato la sfida e si è soffermato su alcuni aspetti: «L'Inter ha prodotto ha fatto tanto gioco e la squadra avversaria ha creato veramente poco. L'Inter mette sempre palla dentro, fa cross e in questo caso sei riuscito a risolverla ma l'Inter ha bisogno di un trequartista che faccia cross, altrimenti il gioco diventa prevedibile».

«C'è poca fantasia davanti. Non c'era profondità, vai verso il fondo e ti tiri fuori. Sensazioni di una squadra che ci credeva a livello mentale? La squadra è stata seria, ci ha provato in tutti i modi. Non era facile trovare la giocata, serviva una giocata di fantasia e il fatto di crederci è il premio del due a uno. Gli Esposito? Non era una gara semplice, poi chiaro che ti deve arrivare la palla e non ne sono arrivati tantissimi. Il gesto tecnico di Lautaro sul gol è una giocata da fuoriclasse», ha aggiunto l'ex calciatore.