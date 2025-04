"In Sud America - aggiunge Julio Cesar, protagonista del Triplete dell'Inter e campione del mondo con i nerazzurri nel 2010 - si valorizza tanto il Mondiale per Club. In Sud America le squadre vogliono vincere la Libertadores per arrivare al Mondiale del Club e cercare di diventare la squadra più forte del mondo. In Europa, quando vinci la Champions League ti senti già la squadra più forte del mondo. E vai al Mondiale per Club per vincere un trofeo in più perché tutti vogliono vincere il più possibile".