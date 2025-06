Ronald Koeman ha criticato duramente il Mondiale per Club, definendolo "assurdo" e accusando il calendario dannoso per i giocatori

Ronald Koeman ha criticato duramente il Mondiale per Club, definendolo "assurdo" e accusando il calendario calcistico di essere troppo fitto e dannoso per i giocatori. "L'ho già detto, è assurdo giocare il Mondiale per Club. I club saranno contenti dei soldi che riceveranno".