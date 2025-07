Infortunio Musiala, Luis Enrique difende Donnarumma: “Fa parte del calcio”

In occasione della conferenza che precede la semifinale del Mondiale per Club col il Real, l'allenatore ha parlato del portiere e dello scontro che ha portato all'infortunio del giocatore del Bayern

Un suo intervento su Musiala ha causato al giocatore del Bayern Monaco un lungo infortunio e Donnarumma è finito nel mirino di Neuer. Luis Enrique, il suo allenatore al PSG, difende però il portiere dell'Italia in occasione della conferenza stampa alla vigilia della semifinale del Mondiale per Club contro il Real.

«Conosciamo Gigio. È una brava persona. Il calcio è uno sport in cui ci sono sempre infortuni. Fa parte della vita di un giocatore professionista. Non c'era alcuna cattiva intenzione da parte sua. Sono momenti delicati, non mi dilungherò su dichiarazioni esterne. Gigio sta bene. È infortunato? Sì. Ma è stato sempre in contatto con Musiala e tutti gli auguriamo una pronta guarigione», ha chiuso l'allenatore del club francese. Dello stesso parere Musiala che in un video ha detto di stare meglio e ha sottolineato: "Non è colpa di nessuno, cose che accadono nel calcio".