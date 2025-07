Tutto e' nato da una discussione tra Donnarumma e Joao Pedro, che ha innescato un parapiglia. Luis Enrique, accorso per dividere i giocatori, ha pero' dato una manata al giocatore del Chelsea: per quel gesto ora l'allenatore del Psg rischia una sanzione Fifa. "Sono andato tra i giocatori per dividerli e impedire che la situazione peggiorasse, la tensione era altissima, ma la mia intenzione era esclusivamente questa: altro non ho da dire", ha affermato in conferenza stapa Luis Enrique. "Semplicemente, non sanno perdere", il lapidario commento di Joao Pedro, autore del gol del 3-0.