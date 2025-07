Così Luis Enrique, tecnico del Psg, in conferenza stampa dopo la finale del Mondiale per club contro il Chelsea, vinta per 3-0 dagli inglesi

"Qui non ci sono perdenti, siamo vicecampioni che è una cosa molto diversa. Perdente è chi nella vita si arrende, chi non si rialza. Qui e nello sport di alto livello non ci sono perdenti".

"Nei momenti difficili - ha aggiunto - è sempre bene sapere chi sta dalla tua parte e chi no. Ho una caratteristica sin dalla gioventù: posso piacere o no, questo non posso né pretendo di controllarlo, ma ho la fortuna di essere apprezzato da tutte le persone che mi conoscono. Non so se posso sembrare esagerato o egocentrico, ma lo dico lo stesso senza problemi".