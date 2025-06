Il programma odierno del Mondiale per Club si apre con la sfida del girone B tra Atletico Madrid e Botafogo. I brasiliani, a punteggio pieno dopo le prime due gare, puntano a chiudere il discorso qualificazione: in campo c'è Alex Telles, ex Inter. Tra i colchoneros c'è Sorloth al fianco di Julian Alvarez. Calcio di inizio alle ore 21 italiane.