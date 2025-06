Gli argentini devono sperare di vincere con tanti gol di scarto e che il Benfica perda contro il Bayern Monaco per passare il turno

Ultima gara della fase a gironi del Mondiale per Club per Auckland City e Boca Juniors. I neozelandesi, ultimi e già eliminati, sperano di chiudere con dignità, mentre per gli argentini le possibilità di passare il turno sono limitate: devono vincere con tanti gol di scarto e che il Benfica perda contro il Bayern Monaco. Calcio di inizio alle ore 21 italiane.