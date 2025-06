Il Giornale – Mondiale per Club, biglietti in saldo a prezzi stracciati

In America stanno sbarcando tutte le squadre partecipanti per il torneo organizzato dalla FIFA ma pare che non ci sia una grossa richiesta di tickets per assistere alle gare

"Il Mondiale per club organizzato dalla Fifa negli Stati Uniti è alle porte, ma negli Usa non è che l'evento stia provocando chissà quali entusiasmi". Lo scrive il quotidiano Il Giornale sottolineando che questo sta accadendo nonostante nell'Inter Miami giochi uno dei calciatori più amati al mondo, Lionel Messi. Sarà proprio il club della Florida ad inaugurare il torneo nella gara contro l'Al-Ahly del 14 giugno, quando in America saranno le 20 e in Italia saranno le 2 di notte. La prima gara si giocherà all'Hard Rock Stadium di Miami.

"Si tratta di un impianto che può contenere 65mila spettatori ma da quanto riportano New York Times e il sito The Athletic, piuttosto male. Al momento saremmo a meno di 20mila tagliandi venduti, e il tempo scarseggia. Così la Fifa ha iniziato a offrire tagliandi in promozione per i giovani locali, studenti soprattutto: 20 dollari per ogni singolo ticket anche se nelle ultime ore i saldi sono persino aumentati. E chiunque compri un biglietto a 20 dollari potrà portare altre 4 persone. Insomma, un gruppetto di 5 spettatori in cambio di 4 dollari a testa per vedere Messi e compagni, a un prezzo a dir poco stracciato". I costi dei biglietti sono andati via via diminuendo ma sembra proprio che siano stati messi in vendita i biglietti in saldo per evitare buchi sugli spalti mentre andranno in onda le immagini delle gare tra club comunque rinomatissimi che si contendono un montepremi da un miliardo di dollari...