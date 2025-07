La finale del Mondiale per Club tra Chelsea e Psg mette in palio un premio che per il vincitore arriverà a superare i 100 milioni di euro

Redazione1908 13 luglio - 11:33

La finale del Mondiale per Club tra Chelsea e Psg mette in palio un premio che per il vincitore arriverà a superare i 100 milioni di euro.

Il solo raggiungimento della finale ha gia' garantito al club francese 97,7 milioni di euro in premi dalla Fifa e ai londinesi poco meno, 95,7 milioni. Chi si aggiudichera' la sfida del MetLife Stadium in New Jersey incassera' altri nove milioni e quindi uno dei club e' destinato a sforare la quota di 100 milioni di euro.

Per il Psg e' in arrivo un altro tesoro dopo gli oltre 140 milioni arrivati con la conquista della Champions League mentre il Chelsea puo' arrivare a sette volte il premio di 15 milioni di euro ottenuti con la Conference League vinta a maggio, senza contare l'indotto commerciale e di merchandising. Anche le italiane, pur fermandosi agli ottavi, sono tornate a casa con un bottino significativo: l'Inter, eliminata dal Fluminense, ha incassato 33 milioni di euro. La Juventus, superata dal Real Madrid, ha chiuso con 27 milioni.