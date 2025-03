Il Consiglio della Fifa ha approvato un montepremi senza precedenti per la Fifa Club World Cup 2025, meglio noto come Mondiale per Club

Il Consiglio della Fifa ha approvato un montepremi senza precedenti per la Fifa Club World Cup 2025, meglio noto come Mondiale per Club, annunciando un montepremi di 1 miliardo di dollari per la competizione che si svolgerà la prossima estate e che vedrà tra le protagoniste anche le italiane Juventus e Inter.

La nota Fifa

La solida base finanziaria della FIFA per sviluppare il calcio in tutto il mondo è stata al centro dell'attenzione durante la riunione del Consiglio FIFA, che ha approvato all'unanimità la Relazione annuale 2024, compreso l'obiettivo rivisto delle entrate di bilancio pari a 13 miliardi di dollari per il ciclo 2023-2026, di cui quasi il 90% reinvestito nel gioco per dare un impulso significativo allo sviluppo del calcio a livello mondiale. Il bilancio rivisto incorpora 2 miliardi di dollari di entrate dall'attesissima Coppa del Mondo per club FIFA 2025, che stabilirà un nuovo punto di riferimento per il calcio per club a livello mondiale, con 1 miliardo di dollari distribuito ai club partecipanti e la previsione di un meccanismo di solidarietà che sarà dedicato al calcio per club in tutto il mondo.