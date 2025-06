Al via al Mondiale per Club dove in palio ci sono 488 milioni di euro di premi garantiti

13 giugno 2025

C'è tanta curiosità per il Mondiale per Club con Al Ahly e Inter Miami che daranno il via alla competizione voluta fortemente dalla Fifa (ore 20:00, in Italia 02:00 del 15 giugno). Parteciperanno 32 club tra i più prestigiosi al mondo – dal Real Madrid al Manchester City, passando per Inter, Juventus, Bayern Monaco – l’evento punta a diventare un punto fermo nel calendario calcistico globale.

"In palio ci sono la bellezza di 488 milioni di euro di premi garantiti, oltre ad altri 442 milioni legati alle prestazioni. La Fifa ha scelto di organizzare il montepremi con due linee di ricavi. Gettoni di presenza, proporzionali allo standing delle 32 partecipanti (e quindi non uguali per tutte le società). E bonus legati ai risultati nel torneo. Il vincitore del Mondiale per club potrebbe incassare fino a 117 milioni, nel caso in cui vincesse tutte le partite e se dovesse essere il Real Madrid o il Manchester City", sottolinea Libero.

"L’Inter avrà un incasso minimo garantito di 24 milioni, mentre la Juventus potrà incassarne circa 20. Cifre, naturalmente, destinate a crescere in base ai risultati di campo. Nel girone, dove si disputano tre partite, le vittorie valgono 1,9 milioni e i pareggi 900mila euro. In caso di passaggio agli ottavi di finale si incassano altri 7 milioni, ai quarti 12,2 milioni, in semifinale 19,5 milioni, mentre la finalista guadagnerà ulteriori 27,9 milioni e la vincitrice la bellezza di 37,2 milioni".

"Una manifestazione ricchissima, insomma, ma con tante incognite. Perché quando si organizza un evento tanto ambizioso, il rischio di un fragoroso flop è dietro l’angolo. È inutile girarci attorno. La sensazione è che ai tifosi interessi solo il giusto del Mondiale per Club. Le partite disputate con il fuso orario americano non avvicineranno il pubblico europeo e la paura di assistere a stadi semivuoti è concreta, considerando il modesto interesse degli americani verso il calcio. Per correre ai ripari, la Fifa avrebbe addirittura deciso di regalare tanti biglietti, svendendone altri per circa 20 dollari".

