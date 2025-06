Il Salisburgo e l'Al Hilal hanno pareggiato 0-0 in una partita del girone H del Mondiale per club, giocata all'Audi Field di Washington.

Un risultato che soddisfa soltanto in parte il tecnico della squadra saudita Simone Inzaghi, che comunque sottolinea i progressi dei suoi ed è ottimista sul futuro della sua squadra in questo torneo: visto che il prossimo avversario sarà il Pachuca ultimo nel gruppo A zero punti, la qualificazione agli ottavi è più che possibile, considerando che Real Madrid e Salisburgo, in testa con 4 punti, dovranno scontrarsi fra di loro.