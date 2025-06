Seconda gara per i bianconeri di Tudor, che affrontano la formazione marocchina dopo la vittoria all'esordio

Seconda gara della fase a gironi del Mondiale per Club per la Juventus che, dopo aver travolto l'Al-Ain all'esordio con un perentorio 5-0, affrontano i marocchini del Wydad Casablanca. Tudor lascia ancora una volta in panchina Vlahovic e conferma il 3-4-3. Calcio di inizio alle ore 18 italiane.