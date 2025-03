Cresce l'attesa per il Mondiale per Club che si svolgerà negli Stati Uniti a partire dal 14 giugno. Il torneo segnerà il debutto del nuovo formato, con al momento 31 squadre partecipanti, tra cui club come Real Madrid, PSG, Bayern Monaco, Inter, e Juventus. Tuttavia, un club, il Leon, è stato escluso per una violazione legata alla multiproprietà, coinvolgendo anche il Pachuca. Se la sanzione verrà confermata dopo il ricorso, la FIFA organizzerà uno spareggio per determinare la 32esima squadra qualificata.