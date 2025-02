Spuntano le prime cifre che i club potrebbero incassare in seguito alla partecipazione in estate della prima nuova edizione del Mondiale per Club. Ecco quanto filtra secondo Calcio e Finanza: "In ambito ECA (l’Associazione dei Club Europei) si stanno portando avanti le ultime trattative per giungere un accordo con la FIFA, con le parti che sarebbero molto vicine tra loro. Il bonus per la partecipazione dovrebbe aggirarsi tra i 15 e i 18 milioni di euro per società, seppur lontana dai 50 milioni inizialmente ipotizzati.