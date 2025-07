Il Real e altre big spingono per un Mondiale per club ogni due anni: la risposta della FIFA

Mentre il Mondiale per club ha segnato un nuovo punto di svolta per il calcio, dietro le quinte i principali club europei e sudamericani iniziano a muoversi per rendere il torneo biennale. Secondo quanto riporta la ESPN , tra i promotori di questa proposta c’è anche il Real Madrid, affiancato da altri club di alto profilo, interessati ad aumentare i propri ricavi attraverso una maggiore frequenza dell’evento.

Non è stata ancora presentata alcuna richiesta ufficiale, ma fonti vicine alla FIFA riferiscono che durante il recente torneo negli Stati Uniti, diversi dirigenti di club di primo piano hanno discusso l'ipotesi. Tuttavia, la FIFA ritiene attualmente che un Mondiale per club ogni due anni sia "irrealizzabile", non solo per ragioni economiche, ma anche organizzative e politiche.