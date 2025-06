Archiviato con successo il gruppo E dei gironi di qualificazione del Mondiale per Club, per l'Inter è tempo di pensare agli ottavi

Archiviato con successo il gruppo E dei gironi di qualificazione del Mondiale per Club, per l'Inter è già tempo di pensare agli ottavi di finale. I nerazzurri se la vedranno contro il Fluminense, mai affrontata finora in gare ufficiali. La squadra di Chivu parte favorita, come confermano i bookmaker: vale infatti 1,35 su Sisal il raggiungimento dei quarti di finale, contro 3,25 offerti per i brasiliani. Anche per quanto riguarda il risultato all'interno dei 90 minuti regolamentari, l'Inter è avanti, a quota 1,72 su Betflag, contro il segno <<2>> proposto a 5.