Commentando invece la critica che il mondiale per club aumenti il numero di partite, Gai risponde: "Come Fifa siamo responsabili dell'1% delle partite che si giocano nel mondo. Sul fatto che si gioca troppo dico che si gioca in modo diverso. Se guardiamo i minuti giocati dai calciatori, erano più negli anni '70 che oggi e questo è figlio anche delle rose ristrette dell'epoca. La verità è un'altra poi se parliamo di mondiale per club, se non ci fosse, nello stesso periodo, gli stessi club andrebbero in America a giocare gare amichevoli per la crescita di brand e ricavi. Quindi non è che senza il mondiale i giocatori sarebbero andati al mare...".