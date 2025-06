Dopo il caso Benfica-Chelsea, con la partita durata più di 4 ore, ora al Mondiale per Club c'è preoccupazione per Inter-Fluminense

Daniele Mari 29 giugno 2025

Dopo il caso Benfica-Chelsea, con la partita durata più di 4 ore complessivamente, ora al Mondiale per Club c'è grande preoccupazione per Inter-Fluminense. Lo spiega la Gazzetta dello Sport.

"A Charlotte i fulmini sono una cosa serissima, maneggiata con molta cura dalle autorità e dai cittadini, senza la minima possibilità di deroga. In generale, le temperature alte fino a 35° hanno portato le autorità del North Carolina a suggerire alla popolazione dello stato di uscire il meno possibile nelle ore più calde. Cioè dalla 12 alle 16 circa, proprio il momento in cui inizierà la partita dei nerazzurri incastrata nel calendario Fifa mesi e mesi fa.

E' prevista domani alle 15 che, considerando le sei ore di fuso orario, saranno le 21 italiane. Tra l’altro, ieri i nerazzurri hanno posticipato il proprio allenamento previsto per la bollente mattina alle 17 inoltrate. Semmai, in vista del match il problema è proprio l’allerta fulmini che ha già complicato l’ottavo tra la squadra di Londra e quella di Lisbona. Anche perché le condizioni metereologiche di domani non saranno tanto diverse di quelle di ieri."

Il regolamento non ammette deroghe — "Nel Bank of America Stadium, l’impianto di casa dell’Fc Charlotte in Mls e dei Caroline Panthers, formazione di Nfl, che ospita le partite del Mondiale per club, è in vigore uno stretto regolamento. Nel dettaglio, se vengono rilevati fulmini entro un raggio di 12,7 km dallo stadio, si segue il cosiddetto “Seek Cover Protocol”, ovvero l’obbligo di sospensione dell’evento e la ricerca di una copertura adeguata per la gente all’interno.

Rimane in vigore finché per un periodo di mezzo non viene segnalato alcun nuovo fulmine, sempre entro lo stesso raggio dal Bank of America Stadium: 12,7 km, poco più di otto miglia. Di conseguenza, chi è dentro all’impianto deve cercare immediatamente un riparo, mentre il campo e i posti a sedere vengono in gran parte evacuati.

Non è una legge che riguarda solo le manifestazioni sportive, basti pensare che lo stesso protocollo è scattato durante il concerto di Luke Combs, grande cantante country americano, il 6 luglio 2023: tutto sospeso e pubblico evacuato appena c’era aria di fulmini. Si tratta solo di una eventualità, ma non da escludere del tutto in questo periodo dell’anno, in questo particolare orario e in questo preciso pezzo d’America".