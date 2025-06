Un pareggio che lascia l’amaro in bocca alla squadra di Demichelis, che con una vittoria si sarebbe qualificata in anticipo. I Millonarios, ora, saranno obbligati a non perdere contro l’Inter per non rischiare l’eliminazione, mentre il Monterrey dovrà battere l’Urawa e sperare in un successo secco di una delle due rivali.

Inter prima nel girone: vediamo in quali casi

L'Inter passa il turno se batte il River Plate, se pareggia con qualsiasi punteggio ma anche se perde e il Monterrey non batte gli Urawa. Ma non solo: in caso di pareggio con gol (quindi dall'1-1 in su) l'Inter sarebbe sicura non solo di passare il turno ma anche di farlo come prima nel girone. Anche in caso di vittoria del Monterrey. Discorso diverso nel caso in cui il Monterrey non dovesse battere gli Urawa. In quel caso, l'Inter dovrebbe battere il River Plate per passare come prima, altrimenti passerebbe (persino perdendo) ma da seconda.