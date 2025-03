Le 12 partecipanti europee verranno messe in ordine secondo una classifica che tiene conto di criteri sportivi (e commerciali

La FIFA ha diffuso i dati ufficiali relativi al montepremi del Mondiale per Club che si disputerà a giugno negli Stati Uniti. Ben 125 milioni di dollari per chi alzerà il trofeo. Ma anche i premi intermedi sono tutt'altro che trascurabili, a partire dal gettone di presenza.

Le squadre europee, che sono 12, si spartiranno la fetta maggiore ma non in parti uguali. Entreranno nella competizione in base ad una graduatoria basata sul ranking e su criteri commerciali. E sulla base di questa graduatoria, riceveranno il gettone di presenza.