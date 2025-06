Mondiale per Club, tra i convocati della Juventus c’è anche Bremer

Nell'elenco, infatti, figurano anche Gleison Bremer e Arkadiusz Milik: il difensore si era fermato a ottobre 2024 per un brutto infortunio al ginocchio, mentre l'ultima apparizione dell'attaccante polacco risale addirittura al 25 maggio 2024 con zero minuti nella stagione 2024/2025.

Da segnalare anche la presenza di Rugani e Kostic, rientrati dalle rispettive esperienze all'Ajax e Fenerbahce; di Kolo Muani e Conceicao, con la dirigenza che ha trovato l'accordo con Psg e Porto per il prolungamento dei prestiti; di Locatelli e Koopmeiners, al rientro dagli acciacchi dell'ultimo periodo. Senza l'infortunato Perin, il pacchetto portieri formato dai "big" Di Gregorio e Pinsoglio è stato completato da Daffara e Garofani, entrambi promossi dalla Next Gen. La partenza dei bianconeri per gli Stati Uniti è fissata per la mattinata di sabato.