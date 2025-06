Parte la missione Mondiale per club per l'Inter.

Tra i giocatori partiti insieme al nuovo allenatore Cristian Chivu ci sono diversi big (come i nazionali italiani, rientrati dagli impegni in azzurro) e anche il nuovo arrivato Sucic, oltre ad alcuni giovani della Primavera e ad alcuni rientri dai prestiti come i fratelli Pio e Sebastiano Esposito. L'altro neoarrivato, Luis Henrique, si aggregherà ai compagni nei prossimi giorni direttamente negli Usa così come gli altri nazionali non ancora rientrati.