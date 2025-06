Mondiale per Club: orari della partite e dove vederlo in tv e streaming

Tutto sulle gare dell'Inter di Cristian Chivu: dove e a che ora seguirla in diretta durante la competizione

6 giugno 2025

L’attesa è cominciata. L’Inter è pronta a prendere parte al Mondiale per Club FIFA 2025, una competizione che segnerà un momento storico per il calcio mondiale.

I nerazzurri debutteranno martedì 17 giugno alle ore 18:00 (orario locale, in Italia saranno le 03:00 del 18 giugno) al Rose Bowl Stadium di Los Angeles contro i messicani del Monterrey. Il 21 giugno l'Inter scenderà in campo per la seconda giornata del Gruppo E al Lumen Field di Seattle con gli Urawa Red Diamonds alle 12:00 ora locale, quando in Italia saranno le 21:00. Il girone si chiuderà sempre al Lumen Field di Seattle con la sfida tra Inter e River Plate: il match è in programma il 25 giugno alle 18:00 ora locale, quando in Italia saranno le 03:00 del 26 giugno.

L'Inter, che figura nel Gruppo E, in caso di passaggio del turno affronterà una delle prime due classificate del Gruppo F che comprende: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan e Mamelodi Sundowns (prima contro seconda e viceversa).

DOVE VEDERE IL MONDIALE PER CLUB

Una novità assoluta accompagna l'avvicinamento al torneo: tutte le 63 partite saranno trasmesse in chiaro, in diretta streaming e gratuitamente su DAZN, grazie a un accordo esclusivo con la FIFA.

La piattaforma di intrattenimento sportivo leader a livello globale è stata infatti scelta come broadcaster esclusivo del Mondiale per Club FIFA 2025. Il torneo si disputerà interamente negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025, coinvolgendo 32 tra i migliori club del mondo e portando il grande spettacolo del calcio internazionale in 12 sedi statunitensi. La finale è in programma domenica 13 luglio al MetLife Stadium di New York (New Jersey).

L’accordo tra DAZN e FIFA va oltre la trasmissione del torneo e inaugura una partnership strategica di lungo termine: sulla piattaforma sarà integrata anche FIFA+, con una ricca library di contenuti iconici, replay completi e partite in diretta.

Grazie a questa collaborazione, ogni tifoso potrà seguire l’Inter e le emozioni del Mondiale per Club ovunque si trovi, in più lingue, su qualsiasi dispositivo connesso: smart TV, smartphone, tablet o console. Un’esperienza immersiva e interattiva, pensata per portare il grande calcio a portata di click, gratuitamente e senza barriere.

(Fonte: Inter.it)