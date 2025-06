Il Palmeiras ha battuto questo pomeriggio il Botafogo al Mondiale per club e ha conquistato l'accesso ai quarti di finale. Nel primo match della batteria degli ottavi, si è mosso così il tabellone dal lato in cui si ritrova anche l'Inter. Decisiva una rete di Paulinho per condannare gli ex nerazzurri Alex Telles e Joaquin Correa. Nel finale del secondo tempo supplementare espulso anche Gustavo Gomez, capitano del Palmeiras, per doppia ammonizione. I brasiliani affronteranno il 5 luglio a Philadelphia la vincente di Benfica-Chelsea. In semifinale potrebbero trovare l'Inter, che intanto dovrà vedersela col Fluminense lunedì sera.