Due espulsioni, un infortunio grave per Musiala e un rigore prima concesso e poi revocato nel recupero: tutto ciò in appena 90'

Prosegue il momento straordinario del PSG. I Campioni d'Europa hanno appena eliminato, al termine di una partita intensissima e ricca di colpi di scena, il Bayern Monaco nei quarti di finale del Mondiale per club. La squadra di Luis Enrique ha vinto per 2-0, grazie alle reti segnate da Doué e Dembélé nella ripresa. Gara condizionata prima dal bruttissimo infortunio di Musiala, travolto involontariamente da Donnarumma (franato sulla gamba dell'attaccante del Bayern), e dalle espulsioni di Pacho e Lucas Hernandez poi, entrambe nel finale di gara.

La doppia inferiorità numerica non ha però compromesso la vittoria del PSG, che proprio in nove contro undici anzi ha trovato il gol del raddoppio in contropiede. Nel finale concesso e poi revocato un rigore ai tedeschi da Taylor grazie all'intervento del VAR. I francesi raggiungono la semifinale grazie all'importante prova di forza e orgoglio, in attesa di conoscere la loro sfidante. La quarta e ultima semifinalista, infatti, uscirà dal confronto Real Madrid-Borussia Dortmund in programma stasera. L'altra semifinale sarà tra Chelsea e Palmeiras. Le gare si disputeranno martedì e mercoledì.